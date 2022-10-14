Андрей Бочкарев: Школа с IT-полигоном и стадионом появится в Москворечье-Сабурово в 2023 году

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Строительство общеобразовательной школы на 900 учеников с многофункциональным стадионом, IT-полигоном и прогулочным бульваром в районе Москворечье-Сабурово завершится в следующем году. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, площадь здания составляет 16 400 квадратных метров.

— Школьное здание включает блоки начальной, средней и старшей школы и оснащается современными исследовательскими лабораториями и IT-полигоном, актовым и двумя спортивными залами, библиотекой. В школе также появится многофункциональный стадион, строительство которого девелопер уже завершает. Он включает футбольное поле, тренажеры, площадки для волейбола, баскетбола и большого тенниса, зону отдыха, — рассказал заммэра.

Глава Строительного комплекса добавил, что ввод будущей школы в эксплуатацию планируется в начале 2023 года, после этого здание будет передано городу.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, образовательное учреждение строит компания «Пионер» в рамках реализации ЖК LIFE-Варшавская, а финансирование инвесторов оценивается в 2,1 миллиарда рублей. Как уточняется, общая строительная готовность объекта составляет 80 процентов.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в четвертом квартале город выставит на торги здание для размещения детского сада по льготной программе «Объекты образования за рубль».