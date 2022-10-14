Москва оформила в собственность 485 заброшенных объектов

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

За прошедшие девять месяцев 2022 года правительство Москвы оформило собственность 421 заброшенное здание и 64 бесхозяйных объекта инфраструктуры. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Из них 421 — это различные здания площадью почти 90 тысяч квадратных метров, а 64 — инженерная инфраструктура, — уточнил министр.

По словам Гамана, по закону бесхозяйными считаются объекты недвижимости, которые не имеют владельца, он неизвестен или отказался от имущества. Беспрепятственный доступ в такие здания представляет опасность для людей.

Департамент городского имущества выявляет подобные объекты и оформляет их в собственность столицы. Благодаря этому недвижимость, которая была заброшена и разрушалась, будет вовлечена в хозяйственный оборот.

Уточняется, всего с начала текущего года в столичные суды подано 775 исковых заявлений о признании прав собственности Москвы на заброшенные объекты общая площадь которых достигает почти 500 тысяч квадратных метров, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого Гаман сообщил, что до конца текущего года у предпринимателей будет возможность приобрести на аукционе два нежилых помещения общей площадью более 500 квадратных метров в районе Покровское-Стрешнево.

Министр уточнил, что помещения расположены в семиэтажном здании. Одно их них площадью 519,3 квадратного метра, а второе — 25,5 квадратного метра.