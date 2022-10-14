Полиция задержала хулигана, бросившего петарду в банкомат на станции метро «Нагатинская»

Полиция задержала хулигана, который бросил петарду в банкомат на станции метро «Нагатинская». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 14 октября.
По ее словам, сотрудники правоохранительных органов установили личность злоумышленника благодаря видеозаписям с камер наблюдения. Подозреваемого задержали на станции МЦК «Стрешнево». Им оказался 34-летний безработный житель Красноярска.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Фигурант заключен под стражу.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в Москве, на станции метро «Нагатинская», 4 октября. Злоумышленник подбросил петарду в банкомат и скрылся. В результате хлопка никто не пострадал.
Достаточно быстро обнародовали записи с камер видеонаблюдения.