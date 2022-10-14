Полиция задержала хулигана, бросившего петарду в банкомат на станции метро «Нагатинская»

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Россия, Москва, метро Нагатинская Карта всех событий

Полиция задержала хулигана, который бросил петарду в банкомат на станции метро «Нагатинская». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 14 октября.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов установили личность злоумышленника благодаря видеозаписям с камер наблюдения. Подозреваемого задержали на станции МЦК «Стрешнево». Им оказался 34-летний безработный житель Красноярска.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Фигурант заключен под стражу.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Москве, на станции метро «Нагатинская», 4 октября. Злоумышленник подбросил петарду в банкомат и скрылся. В результате хлопка никто не пострадал.

Достаточно быстро обнародовали записи с камер видеонаблюдения.