Как получить налоговый вычет на недвижимость

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Налоговый имущественный вычет полагается при строительстве, продаже и покупке недвижимости, а также при погашении ипотеки. Кому доступны такие услуги и как их получить — в материале «Вечерней Москвы».

Когда можно получить налоговый вычет:

— На получение вычета можно претендовать в течение года, в котором было зарегистрировано право собственности на объект в ЕГРН.

Кто может претендовать на получение вычета:

— Налоговые резиденты РФ, проживающие в стране не менее 183 календарных дней в году.

В каких случаях получение вычета невозможно:

— если лицо получило квартиру в подарок или по наследству;

— если лицо является участником военной ипотеки.

Что нужно сделать для получения вычета:

— выбрать способ получения налогового вычета;

— предоставить документы в налоговую службу;

— заполнить декларацию 3-НДФЛ или заявление для уведомления;

— направить документы в ФНС (лично, через кабинет налогоплательщика или через электронную почту);

— дождаться, когда деньги будут начислены на счет.

Какие документы нужны для оформления вычета:

— выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);

— договор о покупке жилья и акта о его передаче;

— справка о доходах и суммах налога физлица (2-НДФЛ, предоставляется бухгалтерией или отделом кадров на месте работы);

— заявление о распределении вычета между супругами, если граждане купили недвижимость в браке.

Для оформления вычета достаточно предоставить в налоговую службу копии или сканы документов.

Максимальная сумма налогового вычета:

— 13 процентов от стоимости жилья при покупке (максимум — 260 тысяч рублей);

— до 390 тысяч рублей за вычет по процентам по ипотеке;

Супругам можно подать на вычет при покупке жилья вместе, они получат до 520 тысяч рублей.

Можно ли получить вычет больше одного раза:

да, можно, но на другую недвижимость (на один объект вычет можно получить только один раз).

Могут ли получить вычет продавцы квартир:

— да, могут, если жилье находится в собственности меньше пяти лет, либо трех в том случае, если квартира унаследована или подарена.