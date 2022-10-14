Как получить налоговый вычет на недвижимость

Сюжет:Проще, чем кажется
Налоговый имущественный вычет полагается при строительстве, продаже и покупке недвижимости, а также при погашении ипотеки. Кому доступны такие услуги и как их получить — в материале «Вечерней Москвы».
Когда можно получить налоговый вычет:
— На получение вычета можно претендовать в течение года, в котором было зарегистрировано право собственности на объект в ЕГРН.
Кто может претендовать на получение вычета:
— Налоговые резиденты РФ, проживающие в стране не менее 183 календарных дней в году.
В каких случаях получение вычета невозможно:
— если лицо получило квартиру в подарок или по наследству;
— если лицо является участником военной ипотеки.
Что нужно сделать для получения вычета:
— выбрать способ получения налогового вычета;
— предоставить документы в налоговую службу;
— заполнить декларацию 3-НДФЛ или заявление для уведомления;
— направить документы в ФНС (лично, через кабинет налогоплательщика или через электронную почту);
— дождаться, когда деньги будут начислены на счет.
Какие документы нужны для оформления вычета:
— выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);
— договор о покупке жилья и акта о его передаче;
— справка о доходах и суммах налога физлица (2-НДФЛ, предоставляется бухгалтерией или отделом кадров на месте работы);
— заявление о распределении вычета между супругами, если граждане купили недвижимость в браке.
Для оформления вычета достаточно предоставить в налоговую службу копии или сканы документов.
Максимальная сумма налогового вычета:
— 13 процентов от стоимости жилья при покупке (максимум — 260 тысяч рублей);
— до 390 тысяч рублей за вычет по процентам по ипотеке;
Супругам можно подать на вычет при покупке жилья вместе, они получат до 520 тысяч рублей.
Можно ли получить вычет больше одного раза:
да, можно, но на другую недвижимость (на один объект вычет можно получить только один раз).
Могут ли получить вычет продавцы квартир:
— да, могут, если жилье находится в собственности меньше пяти лет, либо трех в том случае, если квартира унаследована или подарена.