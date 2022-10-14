Нутрициолог Панова дала советы по выбору хлеба

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При выборе хлеба стоит обращать внимание на его состав. Важно, чтобы в изделии содержалось достаточное количество клетчатки. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Панова.

Она добавила, что белый хлеб лучше не есть с мясом, так как в нем содержится большое количество крахмала. Он будет мешать усвоению мяса.

Не стоит покупать хлеб, в состав которого входит сахар, большое число различных добавок, консервантов.

Лучше сделать выбор в пользу ржаного или серого хлеба. Хорошо, если в составе есть семена льна, подсолнечника, тыквы. Они добавят необходимые жиры и аминокислоты. В день можно съедать 2-3 кусочка такого хлеба, передает «Радио 1».

Объем произведенного хлеба в текущем году может оказаться ниже, чем в предыдущем, сообщили в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РосПиК). Отраслевые эксперты составили прогноз, согласно которому производство хлеба и хлебобулочных изделий в 2022 и 2023 годах сократится до 11,2 миллиона тонн, передает Nation news.

В некоторых случаях хлеб может быть крайне полезен для здоровья. Однако все зависит от конкретного человека. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова