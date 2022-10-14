«Закладчика» наркотиков задержали на севере столицы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, проезд Шокальского Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали наркокурьера, который делал закладки на территории СВАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в пятницу, 14 октября.

По его словам, полицейские задержали злоумышленника в подъезде жилого дома на проезде Шокальского в результате отработки оперативной информации. Им оказался ранее судимый 44-летний мужчина. При личном досмотре у него обнаружили 191 сверток с неизвестным веществом. Общая масса найденного составила 186,03 грамма.

По результатам экспертизы стало ясно, что часть изъятого является наркотиками — героином и метадоном.

Задержанный сообщил, что приобрел партию запрещенных веществ для того, чтобы их продать.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигурант заключен под стражу.

Еще один случай задержания наркокурьеров произошел в Саратовской области. Злоумышленники пытались провезти килограмм мефедрона внутри сабвуфера.