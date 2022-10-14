Незаконную пристройку к магазину демонтировали на северо-западе Москвы

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Сотрудники Госинспекции по недвижимости демонтировали незаконную пристройку к магазину в районе Митино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 14 октября.

Как отмечается, предприниматель незаконно расширил торговые помещения, создав пристройку площадью более девяти квадратных метров. Торговая точка расположена по адресу: улица Митинская, владение 3б, строение 1.

Специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили, что пристройка была возведена самовольно, а увеличение торговых площадей осуществлено незаконно.

1/2 Фото: Госинспекция по недвижимости 2/2 Фото: Госинспекция по недвижимости

— Кроме того, имущественные права на пристройку не оформлены, разрешение на ее возведение не выдавалось, земля под строительство не предоставлялась. Госинспекция по недвижимости приняла меры по пресечению нарушения и сносу, — пояснил глава ведомства Иван Бобров.

Он добавил, что в настоящее время самострой демонтирован, а площадные характеристики объекта приведены в соответствие с разрешительной документацией.