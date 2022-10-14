Врач рассказал, как восстановить кишечник после вирусных заболеваний

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О том, как восстановить кишечник после различных вирусных инфекций, рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов.

По его словам, коронавирус оказывает очень плохое действие на желудочно-кишечный тракт. У многих возникают боли в животе, диарея, рвота.

Эксперт отметил, что хорошие пробиотики для восстановления микрофлоры желудка есть, но принимать их лучше по предписанию лечащего врача. Не стоит самостоятельно покупать различные БАДы, они бесполезны.

Врач добавил, что есть натуральные продукты, которые уже содержат пробиотики. Прежде всего это хорошо знакомые нам кефир, йогурт и квашеная капуста. Их стоит включить в рацион, передает издание «Вести Подмосковья».

До этого врач Екатерина Демьяновская отметила, что современные медики не рекомендуют обращаться к народной медицине в качестве способа лечения ОРВИ, так как ее эффективность не доказана наукой, передает издание argumenti.ru.

Злокачественная опухоль в желудке является следствием различных заболеваний и предрасположенностей. Однако наблюдение у специалиста и здоровый образ жизни позволят избежать подобной болезни. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал гастроэнтеролог Никита Харлов.