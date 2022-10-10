Выхлопные газы и инфекции: что может спровоцировать рак желудка

Фото: depositphotos

Злокачественная опухоль в желудке является следствием различных заболеваний и предрасположенностей. Однако наблюдение у специалиста и здоровый образ жизни позволят избежать подобной болезни. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал гастроэнтеролог Никита Харлов.

— К раку желудка приводит хроническое воспаление, хроническое раздражение тканей слизистой оболочки желудка, которые не заканчиваются выздоровлением. К примеру, хронический гастрит означает, что слизистая желудка постоянно раздражена, рано или поздно у предрасположенного человека это может привести к процессу озлокачествления ситуации. Также атрофия и субатрофия. Трофический процесс тоже является следствием рака желудка, и он еще больше должен насторожить человека, если у него есть такое заключение, — пояснил он.

При этом эксперт добавил, что предрасположенность к такому заболеванию можно узнать с помощью генетического исследования. По его словам, также стоит узнать, от чего умерли родственники, был ли у них рак пищевода, желудка или кишечника. Помимо этого, специалист определил перечень факторов, влияющих на возникновение хронических заболеваний желудка.

Курение и алкоголь.

Экологическая обстановка (выхлопные газы, заводы и производства).

Хроническая инфекция — Helicobacter pylori.

Хроническое переедание.

Однако у человека есть возможность обезопасить себя от подобного заболевания. В частности, человеку стоит не допускать хронического повреждения в желудке и хронического воспаления. Харлов уверяет, что не стоит доводить свой желудок до стадии атрофического процесса, поскольку из него будет очень тяжело выйти.

Врач-гастроэнтеролог, заслуженный деятель наук России Семен Рапопорт в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, когда при язве желудка можно умереть.