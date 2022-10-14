В нацпроекте «Производительность труда» участвуют 75 столичных компаний

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По итогам девяти месяцев этого года 75 столичных предприятий подписали с городом соглашения об участии в национальном проекте «Производительность труда». Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева в пятницу, 14 октября.

— В рамках реализации нацпроекта 61 предприятие выбрало адресную поддержку, в ходе которой для компаний разрабатываются индивидуальные решения по повышению эффективности производственных процессов. В результате компании смогли более чем на 20 процентов увеличить выработку, сократить на 22 процента время реализации процессов и на 55 процентов — незавершенное производство, — рассказала она.

Багреева добавила, что еще 14 участников нацпроекта используют системные меры поддержки с широким набором инструментов — от обучения до льготного финансирования. Реализацией проекта в столице занимается Агентство стратегического развития Москвы, подведомственное Департаменту экономической политики и развития города, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что городские предприятия увеличили объемы производства и заполнения рынка отечественной продукцией. Показатели за август и сентябрь текущего года превышают результаты за аналогичный период прошлого года на 11,4 процента.