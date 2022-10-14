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Приметы и советы

Московская фабрика выпустила почти 50 тысяч пар обуви к зимнему сезону

Елена Самойлова
Город
Московская фабрика выпустила почти 50 тысяч пар обуви к зимнему сезону
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московская фабрика «Парижская коммуна» выпустила более 49 тысяч пар детской и взрослой зимней кожаной обуви за два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 14 октября.

Как отмечается, городские предприятия увеличили объемы производства и заполнения рынка отечественной продукцией. Показатели за август и сентябрь текущего года превышают результаты за аналогичный период прошлого года на 11,4 процента.

— Было произведено 49,2 тысячи пар. Большая часть этого объема — около 35 тысяч пар — модели для детей, а порядка 15 тысяч — для взрослых, — рассказал руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что вся обувь уже отправлена в розничные магазины столицы и других крупных городов России. Предприятие с успехом справляется с поставленной задачей импортозамещения, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева заявила, что офсетные контракты в критически важных секторах импортозамещения показали свою эффективность.

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