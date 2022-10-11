Депутат МГД: Офсетные контракты в критически важных секторах импортозамещения показали свою эффективность

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Используемый в Москве механизм офсетных контрактов показали свою эффективность в критически важных секторах импортозамещения. Об этом во вторник, 11 октября, рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По ее словам, развитие отечественной производственной базы является не просто вектором для развития — в ряде отдельных отраслей этот вопрос стал критически важным.

— Производство медпрепаратов, медизделий и медоборудования — в числе этих отраслей. Это сектор, который не должен зависеть от внешней политики, логистики, транспортных проблем. И сейчас в Москве производство в этом направлении растет высокими темпами, — отметила Гусева.

Она также добавила, что за восемь месяцев с начала текущего года в столице произведено почти на 52 процента больше медицинского оборудования и инструментов, чем за тот же период 2021 года.

По словам депутата, чтобы стимулировать предприятия для создания новых производств и модернизации существующих, город использует механизм офсетных контрактов. Как объяснила Гусева, такой тип договоренности позволяет гарантировать инвестору закупку на длительный срок, например, на 10 лет.

Взамен инвестор не просто производит необходимые объемы, но при этом занимается возведением предприятия, которое изначально рассчитано на нужды города, в частности, городского здравоохранения.

— Это и закрывает потребности Москвы, снимает риски с поставками критически важных товаров, продукции, техники из других регионов и стран и создает рабочие места, налогооблагаемую базу, — подчеркнула депутат.

7 октября столичные власти поддержали идею о проведении выставки «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Сохранение объектов культурного наследия».