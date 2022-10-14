Андрей Бочкарев: Между БКЛ и электродепо «Аминьевское» появятся метромосты

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Сооружение метромостов ведется на соединительной ветке от станций «Аминьевская» и «Давыдково» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро к электродепо «Аминьевское». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 14 октября.

— На станции «Аминьевская» однопутный мост длиной 475 метров начнется от наземной рамповой части соединительной ветки, пройдет над рекой Навершка, пересечет улицы Верейскую и Генерала Дорохова и примкнет непосредственно к территории электродепо «Аминьевское», — заявил он.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что соединительная ветка начинается под землей у станции «Аминьевская» и переходит в наземный участок вдоль Аминьевского шоссе.

По словам генерального директора ООО «Институт «Мосинжпроект» Рустама Черкесова, конструкции трех искусственных сооружений схожи. Мосты представляют собой одну или две п-образные галереи из металлических конструкций, установленных на железобетонные пролетные строения.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство БКЛ уже подходит к концу. По его словам, на Большой кольцевой линии будут работать сразу три депо, в том числе строящееся «Аминьевское». Оно станет одним из крупнейших в Москве и создаст порядка тысячи новых рабочих мест.

Благодаря строительству электродепо «Аминьевское» появятся до 750 новых рабочих мест, современная мойка, через которую смогут проходить не менее 16 составов в сутки, а также впервые в корпусе для стоянки поездов откроется пять площадок для обслуживания кондиционеров.