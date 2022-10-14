В Саратове девочка-подросток зарезала свою младшую сестру

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области

В Саратове 14-летняя девочка зарезала свою младшую сестру. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ в пятницу, 14 октября.

По данным ведомства, 13 октября примерно в 18:30 мать погибшей вернулась с работы в квартиру жилого дома на улице Батавина в Саратове и обнаружила тело своей 10-летней дочери с множественными ножевыми ранениями. Родительница сообщила об этом в полицию и в скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть девочки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». По подозрению в совершении преступления задержали старшую сестру погибшей.

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Девочка побеседовала со следователями и, по неподтвержденным данным, во всем призналась. Она сообщила, что недолюбливала младшую сестру.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Еще одно убийство произошло в столице. Москвич убил престарелую мать из-за нежелания за ней ухаживать.