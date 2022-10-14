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Магазины и пункты выдачи заказов открываются в новостройках по реновации в Новой Москве

Елена Самойлова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Магазины и пункты выдачи заказов открываются в новостройках по реновации в Новой Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На первых этажах новостроек, возведенных по программе реновации в ТиНАО, активно открываются коммерческие объекты. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в пятницу, 14 октября.

Как отмечается, продуктовый магазин и пекарня открылись в поселении Мосрентген в доме по адресу Новомихайловское шоссе, дом 1, корпус 1. А в соседнем корпусе 2 появились два пункта выдачи онлайн-заказов. Глава департамента добавил, что еще один пункт выдачи и супермаркет появились в поселении Михайлово-Ярцевском в новостройках в поселке Шишкин Лес в доме 21, корпус 1, и доме 9, корпус 1.

Кроме того, неподалеку открываются центры информирования по переселению, где можно проконсультироваться у специалиста по поводу переселения и оформить документы на новую квартиру. По словам Левкина, все это повышает уровень комфорта жильцов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что более 155 тысяч москвичей переедут в новые дома по программе реновации жилья к 2026 году. В кварталах реновации за это время построят порядка 20 социальных объектов — детских садов и школ, медицинских объектов и спортивных сооружений.

Новая Москва Жилье Реновация
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