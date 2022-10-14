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Мужчина облил горючей жидкостью и поджег знакомую в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина облил горючей жидкостью и поджег знакомую в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области
Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Керамик Карта всех событий

В Подмосковье мужчина облил горючей жидкостью и поджег свою знакомую. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 14 октября.

По ее словам, ночью 13 октября злоумышленник пришел в квартиру к знакомой, живущей в микрорайоне Керамик города Балашиха, и облил ее, а также помещение горючей жидкостью, которую принес с собой. После этого мужчина поджег жидкость и скрылся.

Помимо самой хозяйки, в квартире находились двое ее гостей. В результате происшествия одна из посетительниц скончалась. Знакомая злоумышленника, спасаясь от огня, выпрыгнула с балкона. Ее, как и второго пострадавшего, госпитализировали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом» и «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом».

Вскоре злоумышленника задержали. Им оказался 48-летний местный житель. По предварительной информации, мужчина пошел на преступление из-за того, что давно был в ссоре с хозяйкой квартиры.

Еще один поджог произошел в столице. Мужчина подпалил два автомобиля у «Москвы-Сити». 6 октября вышел специальный материал «ВМ» об этом резонансном деле.

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