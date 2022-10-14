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Энергетик Громов рассказал, к чему приведет эмбарго на российскую нефть в Европе

Игорь Синельников
Евгений Белоусов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Энергетик Громов рассказал, к чему приведет эмбарго на российскую нефть в Европе
Фото: depositphotos

Эмбарго на поставки российской нефти в Европу в сочетании с ожидаемым введением предельного уровня цен однозначно приведет к некоторому снижению поставок российской нефти на экспорт. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

— Основной удар мы почувствуем в конце этого — начале следующего года, а в дальнейшем российский экспорт будет восстанавливаться по мере перенастройки логистических цепочек и перенаправления российской нефти на другие рынки, — заявил он.

По словам собеседника «ВМ», поставки российской нефти оцениваются на уровне примерно один миллион баррелей в сутки. Это составляет коло 20 процентов от российского нефтяного экспорта.

Подробнее о возможности введения потолка цен на нефть из России и о том, как это скажется на странах Азиатского региона, — в материале «Вечерней Москвы».

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил «Вечерней Москве», что ЕС не смог назвать потолок цен на нефть в рамках нового пакета санкций против России, поскольку западные политики просто не могут его определить.

Наиболее ожидаемым считалось введение потолка цен на нефть, окончательная версия санкции звучит так: установление верхнего предела цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны. По мнению эксперта, действующие пакеты антироссийских санкций имеют, скорее, политический характер, чем экономический.

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