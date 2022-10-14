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Автомобиль вылетел на газон в результате ДТП на юге столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль вылетел на газон в результате ДТП на юге столицы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Автомобиль вылетел на газон в результате дорожно-транспортного происшествия на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 14 октября.

Две машины столкнулись на Варшавском шоссе в районе дома № 81 корпус 1. В результате ДТП один автомобиль вылетел на газон. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Автомобиль вылетел на газон в результате ДТП на юге столицы Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Движение на участке дороги затруднено в сторону центра и осуществляется по четырем полосам из пяти, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария произошла в центре столицы утром в пятницу, 14 октября. В Тверском районе автомобиль сбил пешехода.

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