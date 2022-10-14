Автомобиль вылетел на газон в результате ДТП на юге столицы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Автомобиль вылетел на газон в результате дорожно-транспортного происшествия на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 14 октября.

Две машины столкнулись на Варшавском шоссе в районе дома № 81 корпус 1. В результате ДТП один автомобиль вылетел на газон. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Движение на участке дороги затруднено в сторону центра и осуществляется по четырем полосам из пяти, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария произошла в центре столицы утром в пятницу, 14 октября. В Тверском районе автомобиль сбил пешехода.