Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Автомобиль сбил пешехода в центре столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль сбил пешехода в центре столицы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 2 Карта всех событий

Автомобиль сбил пешехода в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 14 октября.

ДТП произошло на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома № 2. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Движение в сторону Лесной улицы затруднено и осуществляется по двум полосам из трех, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло утром в пятницу, 14 октября, на МКАД. Грузовик врезался в ограждение и перевернулся.

Автомобили Москва ДТП Центральный административный округ (ЦАО) Тверской район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте