Автомобиль сбил пешехода в центре столицы

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Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 2 Карта всех событий

Автомобиль сбил пешехода в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 14 октября.

ДТП произошло на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома № 2. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Движение в сторону Лесной улицы затруднено и осуществляется по двум полосам из трех, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло утром в пятницу, 14 октября, на МКАД. Грузовик врезался в ограждение и перевернулся.