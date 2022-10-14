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Грузовик наехал на ограждения и опрокинулся на дорогу на 15-м километре МКАД

Юлия Курганова
Происшествия
Грузовик наехал на ограждения и опрокинулся на дорогу на 15-м километре МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
15-й километр, МКАД, Москва, Россия Карта всех событий

На внутренней стороне 15-го километра МКАД грузовой автомобиль наехал на ограждения и опрокинулся на проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 14 октября.

В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

— Движение затруднено по трем полосам, — сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

13 октября появилась видеозапись момента наезда автобуса на восьмилетнего мальчика, в результате которого ребенок погиб. Кадры подтверждают первоначальную версию о трагических событиях: водитель автобуса при повороте не заметил ребенка, который на самокате пересекал пешеходный переход на Литовском бульваре в районе дома № 22.

ДТП, о котором идет речь, произошло в Ясеневе 13 октября. От полученных травм ребенок скончался на месте. По данному факту столичная прокуратура и сотрудники МВД проводят проверку.

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