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Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств гибели ребенка на юго-западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств гибели ребенка на юго-западе столицы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Литовский бульвар, 22 Карта всех событий

Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств гибели восьмилетнего мальчика в результате ДТП на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в четверг, 13 октября.

Для выяснения обстоятельств на место ДТП прибыл заместитель прокурора Юго-западного административного округа Олег Жилин.

Трагедия, о которой идет речь, произошла на Литовском бульваре в районе дома № 22 в четверг, 13 октября. По предварительным данным, рейсовый автобус во время поворота сбил восьмилетнего мальчика, который пересекал пешеходный переход на самокате. От полученных травм ребенок скончался.

Еще одна авария произошла ночью 12 октября в Подмосковье. Легковой автомобиль врезался в грузовик, после чего загорелся. В аварии погибли четыре подростка.

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