Появилось видео ДТП, в результате которого погиб ребенок

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Литовский бульвар, 22 Карта всех событий

Появилась видеозапись момента наезда автобуса на восьмилетнего мальчика, в результате которого ребенок погиб.

Кадры подтверждают первоначальную версию о трагических событиях: водитель автобуса при повороте не заметил ребенка, который на самокате пересекал пешеходный переход на Литовском бульваре в районе дома № 22.

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ДТП, о котором идет речь, произошло в Ясеневе в четверг, 13 октября. От полученных травм ребенок скончался на месте.

По данному факту столичная прокуратура и сотрудники МВД проводят проверку.

Еще одна авария произошла ночью 12 октября в Подмосковье. Легковой автомобиль врезался в грузовик, после чего загорелся. В аварии погибли четыре подростка.