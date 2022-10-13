Появилось видео ДТП, в результате которого погиб ребенок

Появилась видеозапись момента наезда автобуса на восьмилетнего мальчика, в результате которого ребенок погиб.
Кадры подтверждают первоначальную версию о трагических событиях: водитель автобуса при повороте не заметил ребенка, который на самокате пересекал пешеходный переход на Литовском бульваре в районе дома № 22.
ДТП, о котором идет речь, произошло в Ясеневе в четверг, 13 октября. От полученных травм ребенок скончался на месте.
По данному факту столичная прокуратура и сотрудники МВД проводят проверку.
Еще одна авария произошла ночью 12 октября в Подмосковье. Легковой автомобиль врезался в грузовик, после чего загорелся. В аварии погибли четыре подростка.