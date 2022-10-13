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Приметы и советы

Появилось видео ДТП, в результате которого погиб ребенок

Степан Жирнов
Происшествия
Появилось видео ДТП, в результате которого погиб ребенок
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Литовский бульвар, 22 Карта всех событий

Появилась видеозапись момента наезда автобуса на восьмилетнего мальчика, в результате которого ребенок погиб.

Кадры подтверждают первоначальную версию о трагических событиях: водитель автобуса при повороте не заметил ребенка, который на самокате пересекал пешеходный переход на Литовском бульваре в районе дома № 22.

Видео: Вечерняя Москва

ДТП, о котором идет речь, произошло в Ясеневе в четверг, 13 октября. От полученных травм ребенок скончался на месте.

По данному факту столичная прокуратура и сотрудники МВД проводят проверку.

Еще одна авария произошла ночью 12 октября в Подмосковье. Легковой автомобиль врезался в грузовик, после чего загорелся. В аварии погибли четыре подростка.

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