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Экоактивисты залили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» 1989 года в Национальной галерее Лондона. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщает Sky News.

— Топливо недоступно для миллионов голодных и холодных семей. Они не могут позволить себе даже разогреть банку супа, — кричала в это время одна из активисток.

Активисты выкрикивали лозунги и требования о необходимости защиты природы и обеспечения достойного уровня жизни людей в условиях кризиса, передает РИА Новости.

Серию картин «Подсолнухи», которая считается мировым шедевром, нидерландский художник Винсент Ван Гог нарисовал в 1887–1889 годах. Картина из Лондонской галереи, ставшая жертвой активистов, была создана в 1889 году.

Недавно стало известно, что британский художник Дэмиен Херст сжег тысячу своих картин и в ближайшем будущем предаст огню еще множество работ.

Как уточняется, он действует в рамках своего проекта The Currency, что переводится как «валюта» или «распространение». Целью проекта является сравнение ценности физических произведений искусства и их цифровых вариантов.