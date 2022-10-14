Мэр Харькова заявил о новых взрывах в городе

Фото: Минобороны РФ

В Харькове слышны взрывы. Соответствующую публикацию разместил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов в пятницу, 14 октября.

Глава города выложил в своем блоге несколько постов с интервалом в минуту.

— Четыре «прилета» в Харькове. Еще несколько взрывов, — написал Терехов.

Утром того же дня глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о повреждении инфраструктурного объекта при обстреле Чугуевского района, передает РИА Новости.

Накануне, 13 октября, в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде поврежден многоэтажный дом. Кроме того, не взорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея. Как сообщил мэр города Вячеслав Гладков, дом получил некритические разрушения, несмотря то, что серьезно пострадал техэтаж.

После стало известно о гибели нескольких человек после взрывов в поселке Октябрьский Белгородской области. Уточняется, что в результате обстрела ВСУ был подорван склад с боеприпасами и произошла их детонация.