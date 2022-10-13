Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мэр Белгорода сообщил о повреждении многоэтажного дома из-за обстрела ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Мэр Белгорода сообщил о повреждении многоэтажного дома из-за обстрела ВСУ
Фото: Telegram / Настоящий Гладков

В результате обстрела со стороны Украины в Белгороде поврежден многоэтажный дом. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил мэр города Антон Иванов.

— Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на улице Губкина, 42г. Выехал на место, — заявил он.

Иванов уточнил, что сейчас на месте происшествия уже работают все службы города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram / Shot

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сейчас в городе работает система ПВО. Кроме того, не взорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея. Информации о погибших и пострадавших нет, написал Гладков в своем Telegram-канале.

Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) признался, что именно Киев стоит за взрывами на территории Крыма и Белгородской области.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о том, что в областном центре Запорожья, находящемся под контролем Украины, снова были слышны взрывы и работала система ПВО.

Украина Дома Белгород повреждения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте