Мэр Белгорода сообщил о повреждении многоэтажного дома из-за обстрела ВСУ

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

В результате обстрела со стороны Украины в Белгороде поврежден многоэтажный дом. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил мэр города Антон Иванов.

— Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на улице Губкина, 42г. Выехал на место, — заявил он.

Иванов уточнил, что сейчас на месте происшествия уже работают все службы города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сейчас в городе работает система ПВО. Кроме того, не взорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея. Информации о погибших и пострадавших нет, написал Гладков в своем Telegram-канале.

Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) признался, что именно Киев стоит за взрывами на территории Крыма и Белгородской области.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о том, что в областном центре Запорожья, находящемся под контролем Украины, снова были слышны взрывы и работала система ПВО.