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Рогов сообщил о новых взрывах в Запорожье

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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Рогов сообщил о новых взрывах в Запорожье
Фото: shutterstock

В областном центре Запорожья, находящемся под контролем Украины, снова слышны взрывы и работает система ПВО. Об этом в среду 12 октября, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— С 23:57 слышны взрывы. Была слышна работа ПВО. В нескольких районах города сейчас сильный пожар и видны столпы дыма, — заявил он.

Кроме того, в районе взрывов наблюдаются перебои с электричеством, написал Рогов в своем Telegram-канале.

Накануне утром Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву областном центре Запорожья уже прогремело как минимум 16 взрывов. На территории сработала система ПВО.

11 октября Минобороны РФ сообщило, что российская армия снова нанесла массированные удары по объектам ВСУ. Мощные взрывы в этот день прогремели в украинских городах Ровно и Кривой Рог. Также сообщалось о взрывах в Одесской и Винницкой областях Украины, а также в Николаевской и Запорожской областях.

Недавно стало известно, что украинские войска понесли тяжелые потери в районе села Торское в Луганской народной республике.

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