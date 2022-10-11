Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

Фото: shutterstock

В Николаевской и Запорожской областях звучат взрывы. Об этом во вторник, 11 октября, рассказали украинские СМИ.

— Сообщается о взрывах в Николаевской области. По предварительным данным, работает ПВО. Ждем официального подтверждения информации, — говорится в сообщении.

Также украинские издания сообщают, что под ракетным ударом находится Запорожье.

По словам депутата Рады Алексея Гончаренко, системы ПВО работают в Днепропетровской области, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что из-за ударов по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. В настоящее время на месте инцидента работают соответствующие службы. Также энергетики проведут оценку ущерба и восстановят поврежденное оборудование, когда это будет безопасно.

Кроме того, мощные взрывы 11 октября прогремели в украинских городах Ровно и Кривой Рог. Также сообщалось о взрывах в Одесской и Винницкой областях Украины.

Утром в этот же день в столице Украины и еще ряде областей страны сработала воздушная тревога. Уточняется, что воздушная тревога объявлена в Киевской, Винницкой, Черниговской, Одесской, Днепропетровской, Сумской областях и других регионах.