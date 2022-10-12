Украинские войска понесли серьезные потери в ЛНР

Фото: Минобороны РФ

Украинские войска понесли тяжелые потери в районе села Торское в Луганской народной республике. Об этом в среду, 12 октября, сообщили российские солдаты.

Уточняется, что артиллерия и разведывательные подразделения совместными действиями нанесли серьезный урон противнику. Потери украинской армии убитыми и ранеными за последние три дня могут превышать 200 человек в этом регионе.

Союзные войска сумели также уничтожить несколько десятков единиц боевой техники противника, передает РИА Новости.

Недавно президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.

11 октября Минобороны РФ сообщило, что российская армия снова нанесла массированные удары по объектам ВСУ. Мощные взрывы в этот день прогремели в украинских городах Ровно и Кривой Рог. Также сообщалось о взрывах в Одесской и Винницкой областях Украины, а также в Николаевской и Запорожской областях.