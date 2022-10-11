Минобороны сообщило, что ВС РФ снова наносили массированные удары по объектам ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российские военные 11 октября продолжали наносить массированные удары по объектам военного управления и энергетики Украины, цель ударов достигнута. Об этом во вторник, 11 октября, сообщило Минобороны РФ.

— Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — отмечается в традиционной сводке ведомства.

В МО РФ также сообщили, что российские военные проводили необходимые мероприятия на Купянском, Краснолиманском, Запорожском и Николаево-Криворожском направлениях.

До этого стало известно, что из-за ударов по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. В настоящее время на месте инцидента работают соответствующие службы. Также энергетики проведут оценку ущерба и восстановят поврежденное оборудование, когда это будет безопасно.

Кроме того, мощные взрывы 11 октября прогремели в украинских городах Ровно и Кривой Рог. Также сообщалось о взрывах в Одесской и Винницкой областях Украины, а также в Николаевской и Запорожской областях.

Утром в этот же день в столице Украины и еще ряде областей страны сработала воздушная тревога. Уточняется, что ее объявили в Киевской, Винницкой, Черниговской, Одесской, Днепропетровской, Сумской областях и других регионах.

Накануне президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.