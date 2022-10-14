СМИ: Над Белгородом сработала система ПВО, прогремели семь взрывов

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Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщило РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Как уточняется, примерно в 12:50 по московскому времени в центре Белгорода прогремел взрыв. Затем в течение 20 минут последовали еще шесть взрывов, а в небе показались следы от работы ПВО.

Отмечается, что в региональном штабе подтвердили информацию о срабатывании систем.

— По официальной информации оперштаба правительства области, над территорией области работает ПВО МО РФ. Информации о жертвах и разрушениях пока нет, — говорится в сообщении.

Накануне, 13 октября, в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде поврежден многоэтажный дом. Кроме того, не взорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, дом получил некритические разрушения, несмотря то, что серьезно пострадал техэтаж.

После стало известно о гибели нескольких человек после взрывов в поселке Октябрьский Белгородской области. Уточняется, что в результате обстрела ВСУ был подорван склад с боеприпасами и произошла их детонация.