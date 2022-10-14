Программа по поиску лучших разработок в сфере транспорта открылась в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве начался прием заявок от компаний, создающих инновационные проекты для городского транспорта, на участие в программе «Стартап-марафон». Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Сейчас ищем разработки в сфере видеоаналитики, микромобильности, беспилотников и других направлений. Ждем вашего участия. Благодаря такому формату мы можем не только внедрять лучшие проекты, но и поддерживать перспективные компании, — заявил он.

По словам Ликсутова, в марафоне может принять участие любая российская компания, у которой есть собственные предложения по таким направлениям, как пассажирские сервисы, видеоаналитика, беспилотники, транспортное оснащение, микромобильность, оптимизация бизнес-проектов и логистики.

Все заявки рассмотрит экспертное жюри. Специалисты отберут 20 лучших команд в финал, который состоится 20 октября. Финалисты представят свои разработки экспертам из московских и региональных транспортных предприятий и ведомств.

Разработки лучших компаний протестируют на площадках столицы и других городов, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

30 сентября Центральная пригородная пассажирская компания также для удобства пассажиров запустила систему виртуального консультанта на своем сайте. Чтобы воспользоваться виртуальным консультантом ЦППК, следует зайти на сайте в раздел «Помощь», далее нажать «Абонементные билеты» или «Разовые билеты», а затем найти внизу страницы значок помощника.