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Завершилось благоустройство бульварной зоны микрорайона 1А в Митино

Евгений Белоусов
Город
Завершилось благоустройство бульварной зоны микрорайона 1А в Митино
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Митино Карта всех событий

Благоустройство бульварной зоны микрорайона 1А в Митино завершилось. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Микрорайон 1А расположен в границах Пятницкого шоссе, Новотушинского проезда и Царикова переулка. Небольшая бульварная зона — любимое место для прогулок и отдыха семи тысяч жителей ближайших домов, — говорится в сообщении.

Фото: Городское хозяйство Москвы
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Фото: Городское хозяйство Москвы
Фото: Городское хозяйство Москвы
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Фото: Городское хозяйство Москвы
Фото: Городское хозяйство Москвы
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Фото: Городское хозяйство Москвы
Фото: Городское хозяйство Москвы
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Фото: Городское хозяйство Москвы

Специалисты расширили дорожно-тропиночную сеть и обновили покрытие тротуаров. Также были обустроены зоны отдыха с парковыми качелями и садовой мебелью оригинальных форм.

Появились новые тренажеры в воркаут зоне. Пять детских площадок были полностью модернизированы. На них поставили игровые комплексы с горками, мостиками, элементами для лазания, сделали батуты, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Кроме того, недавно завершились основные работы по благоустройству улиц в Красносельском районе столицы. В рамках проведенных работ специалисты убрали под землю кабельные линии, обустроили дополнительные элементы водосточной сети и новые дождеприемные колодцы.

Благоустройство Район Митино Северо-Западный административный округ (СЗАО)
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