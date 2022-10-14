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Приметы и советы

Миколог пояснил, какие грибы можно собирать до Нового года

Ирина Игнатенко
Общество
Миколог пояснил, какие грибы можно собирать до Нового года
Фото: Pixabay

Заморозки, которые на днях были зафиксированы в Московском регионе, никак не скажутся на урожайности грибов. Кроме того, некоторые виды можно собирать вплоть до Нового года. Об этом рассказал миколог Михаил Вишневский.

Эксперт отметил, что небольшие заморозки не страшны грибам. Многие виды выдерживают заморозки до минус 2-3 градусов.

Миколог пояснил, что минусовые температуры сказываются на полевых грибах, где всегда холоднее, а лес здорово компенсирует ночные заморозки.

— На нынешнее похолодание точно не отреагируют белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята и лисички, — отметил Вишневский в комментарии «Радио 1».

Вишневский добавил, что обычно за грибами можно ходить до середины ноября.

Ранее эксперты назвали самые полезные виды грибов. Всего в мире существует примерно 300 видов съедобных грибов. Однако самыми полезными из них являются шиитаке, портобелло, вешенки, ежовик гребенчатый, белые грибы, эноки, передает «360».

Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал, можно ли собирать грибы в городских парках.

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