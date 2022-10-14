Постояльца пансионата для пенсионеров задушили в Подмосковье

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Подольск, посёлок Александровка Карта всех событий

В Подмосковье задушили постояльца пансионата для пожилых людей. Об этом стало известно в пятницу, 14 октября.

Тело 61-летнего мужчины обнаружили в поселке Александровка Подольского городского округа без внешних признаков насильственной смерти. Позже проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчину задушили.

Полиция установила личность и задержала подозреваемого в течение суток. Им оказался 27-летний мужчина, который работал в пансионате сиделкой, сообщил «МК». Мотивы преступления устанавливаются.

Еще одно убийство произошло в подмосковной Балашихе. Мужчина облил знакомую горючей жидкостью и поджег.