Глава Минфина Великобритании Квартенг подал в отставку

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Министр финансов Великобритании Квази Квартенг был отправлен в отставку с должности, которую занимал всего 38 дней. Об этом в пятницу, 14 октября, Квартенг написал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

— Вы попросили меня освободить должность канцлера казначейства в вашем правительстве, и я это делаю, — написал министр в письме на имя премьер-министра страны Лиз Трасс.

При этом он также добавил, что будет и дальше поддерживать главу Великобритании и своего будущего преемника.

До этого сообщалось, что Лиз Трасс отправила в отставку замминистра торговли Конора Бернса на фоне жалоб на его поведение во время съезда Консервативной партии, который проходил в Бирмингеме с 2 по 5 октября.

30 сентября эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали, что как долго Трасс еще продержится на своем посту и что может помочь британской экономике. По мнению политолога Дмитрия Журавлева, Трасс удается сохранять власть только благодаря хорошим взаимоотношениям с банковскими элитами.

Кроме того, он сказал, что нынешнего премьер-министра Великобритании сложно назвать специалистом в экономической сфере.