«Это болезнь»: как Трасс разрушает экономику Великобритании

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Видные финансовые деятели стран Евросоюза (ЕС) со скептицизмом оценивают перспективы антикризисной политики правительства Великобритании под руководством Лиз Трасс, пишет газета Financial Times (FT). Также СМИ сообщают, что в Великобритании все больше недовольны новым премьером страны. «Вечерняя Москва» спросила у экспертов, как долго Трасс еще продержится на своем посту и что может помочь британской экономике.

Трасс «полетит»

По мнению политолога Дмитрия Журавлева, нынешнего премьер-министра Великобритании сложно назвать экономическим специалистом. По его мнению, Трасс удается сохранять власть только благодаря хорошим взаимоотношениям с банковскими элитами.

— Она угробит британскую экономику очень быстро. Что ожидает Трасс в дальнейшем, сложно сказать. Как я понимаю, исходя из истории трех последних британских премьеров, от них требуется только одно: умение договариваться с элитой. Если они договариваются с сильными и влиятельными, то остаются премьерами, — пояснил политолог.

Эксперт считает, что результаты политики Трасс не окажут большого влияния на ее карьеру, а вот отношения с банковскими домами — другое дело.

— В основном будет влиять, поссорилась она с тем или иным банковским домом или нет, — уточнил Журавлев.

Политолог также отметил, что на это могут повлиять серьезные экономические проблемы в стране.

— Если, конечно, она заведет экономику в ситуацию 1946 года, то тогда ее снесут, а в ином случае — еще посидит, — добавил специалист.

Он заметил, что Трасс занимает достаточно крепкую позицию в Великобритании в связи с ее сильными антироссийскими настроениями, однако в случае реального ухудшения ситуации ее могут сместить с поста. Журавлев заявил, что в этом случае преемником Трасс может стать ее оппонент на прошедших выборах — Риши Сунак.

— Я думаю, что потенциально занять ее должность может тот, кто проиграл ей выборы — Риши Сунак. Он бизнесмен, Сунак с этим и шел на выборы: «Я знаю, как решить экономические проблемы». Поэтому если Трасс полетит на социально-экономических ситуациях, то ему сам Бог велел прийти, — заключил политолог.

Провальный антикризисный план

Финансовый аналитик Михаил Беляев в свою очередь в беседе с «ВМ» назвал причину провальной политики британского премьер-министра в экономической сфере.

— Все заключается в том, что Трасс смотрит на формальные показатели того, что происходит с экономикой в Великобритании, полагая, что эти показатели являются результатом экономических следствий и факторов. Она идет по классическому варианту, смотрит на конечные показатели и предполагает, что они сложились в результате классического кризиса, а после пытается воздействовать на причины этого кризиса экономическими методами, которые прописаны в классическом учебнике экономики, — разъяснил эксперт.

Однако экономическая проблема Великобритании заключается в другом, считает специалист. По его мнению, она в первую очередь связана с дефицитом энергоресурсов.

— Хоть это и выглядит в экономике как экономические последствия, но причина заключается не в том, что экономика Британии действует как-то не так. Дело в том, что Великобритания находится также в дефиците по отношению к энергоресурсам. Соответственно, в беспрецедентном росте цен на них же и на все остальные товары. В итоге на поверхности это выглядит как классические признаки экономического кризиса. Но дело в другом, — отметил Беляев.

Чтобы Великобритании выйти из кризиса, по мнению аналитика, в первую очередь необходимо:

ликвидировать дефицит энергоресурсов;

компенсировать рост цен.

Тем не менее собеседник «ВМ» уточнил, что на данном этапе Трасс не может повлиять на рост цен.

— Рост цен сейчас не в ее власти. Но ей пока что сложно и восполнить дефицит энергоносителей. Она об этом и не думает. Другое дело — Трасс вводит решения для того, чтобы в финансовом отношении поддержать существующие компании, — отметил эксперт.

По словам Беляева, Трасс сейчас пытается:

компенсировать какую-то потерю прибыли и реализации продукции;

наладить бухгалтерские отчеты.

Однако в политике Трасс есть существенная ошибка, которая не позволяет Великобритании выйти из кризиса, а именно: непонимание сложного положения экономики страны, уточнил аналитик.

— Она не так диагностировала сложности британской экономики и подходит к вопросу таким «ходульным рецептом», который рекомендуется книгами. Трасс не понимает, что происходит в ее экономике. Ее нововведения, конечно, не вредят, но лишь на уровне отдельных предприятий. Она их поддерживает, но и тем самым подрывает национальную экономику. Помогая отдельным единицам, она наносит вред макроэкономической ситуации в стране, — считает Беляев.

По его мнению, своими действиями нынешний премьер оттягивает углубление кризиса в стране.

— Поскольку в Европе в ближайшее время ситуация, наверное, никак не улучшится, эта экономическая болезнь в Великобритании приобретет вялотекущий характер. Если не будет найдено решение касательно энергодефицитного кризиса или не придет человек хотя бы в роли советника, который лучше разбирается в вопросе, то экономике Великобритании будет только хуже и хуже, — считает аналитик.

Беляев добавил, что борьба с высоким уровнем инфляции и оживление экономики в Великобритании произойдут лишь в тот момент, когда британское правительство направит усилия на решение энергетического дефицита и сдерживание цен в этом секторе.