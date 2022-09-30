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Приметы и советы

В Британии все больше недовольны новым премьером Лиз Трасс

Егор Провоторов
В мире
В Британии все больше недовольны новым премьером Лиз Трасс
Фото: МИД РФ

В Великобритании все больше недовольны премьер-министром страны Лиз Трасс, антикризисный план которой обрушил курс национальной валюты и вызвал дискуссии о ее вероятной отставке.

Как пишет газета «Коммерсант», недовольство главой правительства, которая не проработала на новой должности и месяца, увеличивается и среди ее коллег по Консервативной партии. При этом сама Трасс уверена в том, что «ответственность» за кризис несет российский президент Владимир Путин.

Вышеуказанный план по стимулированию экономики островного государства для преодоления энергетического кризиса представил 23 сентября министр финансов Квази Квартенг. Кабмин намерен снизить налоги, из-за чего бюджет недосчитается около 45 миллиардов фунтов в год.

Как итог — в понедельник, 26 сентября, курс фунта стерлингов к американскому доллару достиг исторического минимума.

В минувший четверг, 29 сентября, лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер заявил, что Трасс представляет угрозу для экономики островного государства.

Экономика Великобритания Лиз Трасс
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