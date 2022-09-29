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Лидер Лейбористской партии назвал Лиз Трасс угрозой для экономики Великобритании

Евгений Жуков
В мире
Лидер Лейбористской партии назвал Лиз Трасс угрозой для экономики Великобритании
Фото: МИД РФ

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс представляет угрозу для экономики государства. Об этом заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер телеканалу Skynews в четверг, 29 сентября.

Политик во время интервью подверг критике главу британского правительства и канцлера казначейства Квази Квартенга за «план поддержки», после которого в стране начался ряд экономических проблем. Стармер подчеркнул, что Трасс потеряла контроль над ситуацией.

— Они играют на наши деньги, чтобы предоставить налоговые льготы очень богатым, — добавил он.

При этом он не стал призывать Трасс и Квартенга уйти в отставку, заявив, что данные меры являются «второстепенным» вопросом.

Накануне представитель Международного валютного фонда (МВФ) рассказал, что меры экономической политики премьер-министра Британии Лиз Трасс противоречат текущим рекомендациям.

Он уточнил, что подобные действия Великобритании могут привести к определенным последствиям. Представитель организации допустил, что в стране может вырасти неравенство среди граждан.

Экономика Великобритания Лиз Трасс
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