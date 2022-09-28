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МВФ критически отозвался о мерах экономической политики Трасс

Александр Афонин
В мире
МВФ критически отозвался о мерах экономической политики Трасс
Фото: МИД РФ

Меры экономической политики премьер-министра Британии Лиз Трасс противоречат текущим рекомендациям международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил представитель организации в среду, 28 сентября.

— С учетом растущего инфляционного давления во многих странах, включая Соединенное Королевство, на данном этапе мы не рекомендуем принимать крупные пакеты неадресных фискальных мер, поскольку важно, чтобы налоговая политика не противоречила денежной политике, — сказал он.

Представитель МВФ добавил, что подобные действия Великобритании могут привести к определенным последствиям. Например, в стране может вырасти неравенство среди граждан, передают «Известия».

До этого сообщалось, что парламент Великобритании предпринимает шаги для вынесения вотума недоверия Лиз Трасс. Причиной решения стало предположение, что премьер-министр и министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг «играют c экономикой» на высшем уровне.

Кроме того, читатели британского издания The Times отреагировали на падение курса фунта стерлингов на фоне обнародования плана по сокращению налогов в Великобритании. Они раскритиковали политику Лиз Трасс.

Экономика МВФ Лиз Трасс
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