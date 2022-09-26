Sky: Парламент Великобритании готовит вотум недоверия Трасс

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Парламент Великобритании предпринимает шаги для вынесения вотума недоверия премьер-министру Лиз Трасс. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил телеканал Sky News.

По данным собеседника издания, Трасс и министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг «играют c экономикой» на высшем уровне. Это, как считает он, может полностью разрушить британскую экономику.

Парламентарии уже подают письма с голосами в пользу проведения вотума недоверия, сообщает Nation News.

В настоящее время в Великобритании наблюдается энергетический кризис. Для борьбы с ценами на топливо Трасс заявила, что с 1 октября 2022 года в Соединенном Королевстве будут заморожены счета за электроэнергию на два года.

Политик добавила, что мера позволит экономить около тысячи фунтов стерлингов каждому домохозяйству. Уточняется, что нововведение будет действовать в качестве дополнительной поддержки относительно ранее введенной скидки за энергию этой зимой.

До этого сообщалось, что в британских телевизионных шоу начали разыгрывать оплату счетов за электроэнергию. Граждане страны могут получить приз с помощью так называемого колеса Фортуны.