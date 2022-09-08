Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Трасс объявила о заморозке счетов за электроэнергию на два года

Александр Афонин
В мире
Трасс объявила о заморозке счетов за электроэнергию на два года
Фото: МИД РФ

С 1 октября 2022 года в Великобритании будут заморожены счета за электроэнергию на два года. Об этом заявила британский премьер-министр Лиз Трасс, выступая в парламенте в четверг, 8 сентября.

— Эта гарантия означает, что с 1 октября среднестатистическое домохозяйство будет платить не более 2500 фунтов стерлингов в год в ближайшие два года, — сказала она.

Политик добавила, что мера позволит экономить около тысячи фунтов стерлингов каждому домохозяйству. Уточняется, что нововведение вводится в качестве дополнительной поддержки к ранее введенной скидке за энергию этой зимой, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в британских телевизионных шоу начали разыгрывать оплату счетов за электроэнергию. Граждане страны могут получить приз с помощью колеса Фортуны.

Общественный деятель и политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», каким будет период премьерства в Великобритании Лиз Трасс. По его словам, это время может стать самым напряженным и неоднозначным в современной истории государства.

Электроэнергия Великобритания Лиз Трасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Станет ли Трасс новой Тэтчер

Все мнения
О проекте