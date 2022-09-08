Трасс объявила о заморозке счетов за электроэнергию на два года

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С 1 октября 2022 года в Великобритании будут заморожены счета за электроэнергию на два года. Об этом заявила британский премьер-министр Лиз Трасс, выступая в парламенте в четверг, 8 сентября.

— Эта гарантия означает, что с 1 октября среднестатистическое домохозяйство будет платить не более 2500 фунтов стерлингов в год в ближайшие два года, — сказала она.

Политик добавила, что мера позволит экономить около тысячи фунтов стерлингов каждому домохозяйству. Уточняется, что нововведение вводится в качестве дополнительной поддержки к ранее введенной скидке за энергию этой зимой, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в британских телевизионных шоу начали разыгрывать оплату счетов за электроэнергию. Граждане страны могут получить приз с помощью колеса Фортуны.

Общественный деятель и политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», каким будет период премьерства в Великобритании Лиз Трасс. По его словам, это время может стать самым напряженным и неоднозначным в современной истории государства.