Политолог: Период премьерства Трасс может стать самым напряженным и неоднозначным в истории современной Великобритании

Фото: МИД РФ

Общественный деятель и политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», каким будет период премьерства в Великобритании Лиз Трасс.

По его словам, это время может стать самым напряженным и неоднозначным в истории современной Великобритании. Также Марков добавил, что новый премьер-министр активно поддерживает гибридную войну западного мира против РФ и неоднократно высказывалась в отношении России, используя русофобскую риторику.

В понедельник, 5 сентября в Великобритании объявили имя нового премьер-министра, которым стала глава МИД страны Лиз Трасс. За ее кандидатуру отдали свой голос 81 326 рядовых членов Консервативной партии. О том, как это назначение повиляет на судьбу страны — в материале «Вечерней Москвы».

Директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что в стране не видят предпосылок для улучшения отношений с Лондоном. По словам дипломата, уходящий в отставку премьер-министр также следовал принципам своих предшественников, которые разрушали основы российско-британского сотрудничества.