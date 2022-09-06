Оплату счетов за электроэнергию начали разыгрывать на британских телешоу

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В британских телевизионных шоу начали разыгрывать оплату счетов за электроэнергию. Граждане страны могут получить приз с помощью колеса Фортуны.

Уточняется, что попытать удачу можно в ходе телелотереи. Британцы звонят в студию и принимают участие в программе. Среди призов гостям предлагают денежные выплаты в размере от одной до трех тысячи фунтов стерлингов и оплату счетов за электроэнергию.

В Сети опубликовали короткую запись, где показан процесс розыгрыша. После беседы с участником ведущий начал лотерею. Он запустил колесо Фортуны, которое остановилось на «главном призе» — счетах за электроэнергию. Так, участник шоу не будет оплачивать электричество на протяжении четырех месяцев, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

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До этого жители Великобритании отреагировали на сообщения о новом подорожании газа после того, как Газпром сообщил о приостановке поставок по газопроводу «Северный поток» из России в Европу. Они отметили, что счета на оплату выросли уже в четыре раза и это не предел.