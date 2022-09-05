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«Не хочу платить за Украину»: британцы возмутились политикой ЕС по газу

Елена Самойлова
В мире
«Не хочу платить за Украину»: британцы возмутились политикой ЕС по газу
Фото: shutterstock

Жители Великобритании отреагировали на сообщения о новом подорожании газа после того, как Газпром сообщил о приостановке поставок по газопроводу «Северный поток» из России в Европу. Свое мнение они выразили в комментариях к статье в издании Daily Mail.

«Электричество, которое было на прошлой неделе, сейчас в четыре раза дороже, и дальше будет только хуже. Давайте будем честными по отношению к России», — следует из комментариев.

Читатели издания подтвердили, что политика России является правильной в свете остановки поставок по газопроводу, указав, что экономическую войну развязали западные правительства. Кроме того, по мнению британцев, антироссийские санкции не имеют абсолютно никакого эффекта, «шантажировать» РФ было глупым решением.

«Наши политики сделали это, зная, что это произойдет. Вся наша политическая система потерпела неудачу и нуждается в замене. Я не хочу платить за Украину. Позвольте нам вернуться к нормальной жизни», — цитирует РИА Новости.

До этого депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что антироссийские санкции наносят ущерб самой Европе, в то время как компания «Газпром» получает рекордную прибыль.

Евросоюз (ЕС) газопроводы Великобритания
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