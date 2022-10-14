Путин заявил, что проходить подготовку должны все мобилизованные граждане

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что проходить специальную военную подготовку должны все мобилизованные граждане. Об этом стало известно в пятницу, 14 октября.

Он также добавил, что первичная подготовка должна длиться от 5 до 10 дней.

— Все граждане, призываемые в рамках мобилизации, должны пройти подготовку. И она складывается следующим образом. Я сказал, 222 тысячи (мобилизованных граждан — прим. «ВМ») сейчас находятся в войсках, точнее сказать, в так называемых частях формировательных, — пояснил глава государства.

Он также добавил, что в зависимости от военно-учетной специальности мобилизованные поступают уже в боевые части, где стартует второй этап подготовки, который рассчитан на срок от 5 до 15 дней.

Завершающим этапом специальной подготовки станет принятие участия в боевых действиях, где также будет реализовано дополнительное слаживание военных подразделений, передает ТАСС.

До этого председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сказал, что облавы на уклонистов от мобилизации незаконны. А действиям организаторов необходимо дать правовую оценку.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и ВКонтакте.