«Не надо бояться ходить по Москве»: Песков призвал сообщать в Генпрокуратуру при облавах

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

При облавах со стороны военкомов следует не бояться, а сообщать о таком в Генпрокуратуру. Об этом в пятницу, 14 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Не надо бояться ходить по Москве. Надо задать вопрос Генпрокуратуре. Президент же поручил прокурорам сопровождать все мобилизационные мероприятия. И именно прокуратура отвечает за соблюдение законности, — заметил он.

По словам пресс-секретаря, каждый конкретный случай вручения повесток на улицах и в метро необходимо проверять отдельно. Возможно, речь действительно идет об уклонистах, передает слова Пескова РИА Новости.

До этого председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сказал, что облавы на уклонистов от мобилизации незаконны. А действиям организаторов необходимо дать правовую оценку.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».