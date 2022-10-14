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Иномарка перевернулась в результате ДТП в центре столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Иномарка перевернулась в результате ДТП в центре столицы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Красносельский район, Каланчёвская улица, 15 Карта всех событий

Иномарка перевернулась в результате ДТП в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в пятницу, 14 октября.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Каланчевской улице в районе дома № 15. Столкнулись два автомобиля марки Mercedes и Mitsubishi. В результате происшествия японский автомобиль перевернулся.

Пострадавших в ДТП нет. По факту столкновения проводится административное расследование, сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Еще одна авария произошла на востоке столицы. В районе Соколиная Гора автомобилист протаранил мотоцикл.

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