Автомобиль сбил мотоциклиста на востоке столицы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, Измайловское шоссе Карта всех событий

Автомобиль сбил мотоциклиста на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 14 октября.

ДТП произошло на Измайловском шоссе в районе дома № 44. На месте работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги затруднено. В сторону Окружного проезда можно проехать только по встречной полосе, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло на юге столицы. Машина вылетела на газон в результате столкновения двух автомобилей.

Другая авария произошла в центре столицы утром в пятницу, 14 октября. В Тверском районе автомобиль сбил пешехода.