Политолог Марков объяснил, почему Великобритания не может избавиться от Трасс

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Председателя правительства, по законам Великобритании, нельзя уволить в первый же год его работы. Поэтому Лондон никак не может избавиться от нового премьера Лиз Трасс. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал общественный деятель и политолог Сергей Марков.

— Красивая шутка о том, что салат-латук, который разлагается за 35 дней, может продержаться дольше, чем Лиз Трасс в кресле премьера, вполне обоснована. Если бы, конечно, не законодательство Британии, которое не позволяет так просто сместить премьера, — заметил он.

По словам собеседника «ВМ», сейчас британские парламентарии ищут обходные маневры, как уволить Трасс хотя бы с должности лидера фракции консерваторов.

О том, как долго Трасс может продержаться на посту британского премьера и кто может сменить ее — в материале «Вечерней Москвы».

До этого сообщалось, что Лиз Трасс отправила в отставку замминистра торговли Конора Бернса на фоне жалоб на его поведение во время съезда Консервативной партии, который проходил в Бирмингеме с 2 по 5 октября.

Между королем Великобритании Карлом III и Лиз Трасс возник конфликт из-за посещения конференции ООН по изменению климата COP27. Отмечается, что монарх Соединенного Королевства, который является защитником окружающей среды, отказался посещать мероприятие по настоятельной просьбе главы правительства.