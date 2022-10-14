Валерий Головченко: Проект «Вместе с культурой» выводит управление городской недвижимостью на новый уровень

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Проект «Вместе с культурой» выводит эффективное управление городской недвижимостью на новый уровень. Об этом в пятницу, 14 октября, рассказал депутат Московской городской думы, председатель комиссии столичного парламента по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

— Сегодня, когда трансформируется рынок недвижимости в целом, а рынок офисных площадей претерпевает сильные изменения, развитие такого проекта, как «Вместе с культурой», особенно своевременно, — рассказал Головченко.

Он также добавил, что на сегодняшний день масштабируется сектор удаленной работы, но вместе с тем растет и ценность персонального контакта. В Москве увеличивается количество площадок, на которых можно проводить как вебинары, рассчитанные на небольшое количество присутствующих, так и крупные конференции.

Парламентарий подчеркнул, что в каталоге доступных для краткосрочной аренды объектов сейчас можно найти около 940 помещений различного профиля, расположенных в городских многофункциональных пространствах, что даст поле для развития предпринимательской инициативы, передает агентство городских новостей «Москва».

16 сентября депутат отметил, что действующие условия льготного кредитования для московских предприятий малого и среднего бизнеса продлили до конца 2023 года. Как уточняется, данная инициатива выступит фактором стабильности для предпринимателей.